12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası
12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Çekya'yı 13-6 yendi.
12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası'nda Türkiye, ikinci maçında Çekya'yı 13-6 yendi.
Ay-yıldızlı takım, Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen turnuvadaki müsabakada rakibi karşısında sahadan 13-6 galip ayrıldı.
Günün diğer maçında Belarus, İngiltere'yi 8-1 mağlup etti.
Turnuvanın son gününde yarın Türkiye-Belarus, Çekya-İngiltere müsabakaları oynanacak.
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