12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası, oynanan iki karşılaşmayla başladı.



Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türkiye, normal süresi 5-5 biten maçta İngiltere'ye penaltılarda 3-1 mağlup oldu.



Günün diğer mücadelesinde Belarus, Çekya'yı 12-0 yendi.



Turnuvanın ikinci gününde yarın Türkiye-Çekya ve Belarus-İngiltere maçları yapılacak.