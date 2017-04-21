12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası

12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası

12. Lale Festivali Uluslararası Plaj Futbolu Turnuvası, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Caddebostan Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Türkiye, normal süresi 5-5 biten maçta İngiltere'ye penaltılarda 3-1 mağlup oldu.

Günün diğer mücadelesinde Belarus, Çekya'yı 12-0 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın Türkiye-Çekya ve Belarus-İngiltere maçları yapılacak.

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