12 Kişiyi Öldüren Terörist Alman Muhbiri Çıktı

Berlin'de 19 Aralık 2016'da Noel pazarına TIR'la girerek 12 kişiyi öldüren ve en az 50 kişiyi yaralayan Tunus asıllı Anis Amri'nin Alman istihbarat servisleri ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

ÖNCE 'RADİKAL İSLAMCI' DİYE FİŞLEMİŞLER

Alman basınında çıkan haberlere göre, 2015'de İtalya üzerinden Almanya'ya sığınmacı olarak giriş yapan Amri, Selefi gruplarla bağlantıya girmesi üzerine güvenlik kurumları tarafından 'radikal islamcı' olarak sınıflandırıldı. İstihbarat tarafından yakın takibe alınan Amri, Mart 2016'da Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İstihbarat Dairesi tarafından 'silahlı eylem yapabilecek tehlikeliler' listesine alındı.

SINIRDIŞI KARARI ALIP KORUMAYA ALMIŞLAR

Konuyla ilgili haberlerde, 2016 Nisan ayında sığınmacı başvurusu reddedilen Amri'nin çıkan karara rağmen sınırdışı edilmediği, istihbarat yetkililerinin Amri'yi muhtemelen muhbir olarak kazanmaya çalıştığı öne sürülüyor.

14 DEĞİŞİK KİMLİK KULLANMIŞ

Saldırganın 14 değişik kimlik kullandığının bilindiği, ayrıca Fas istihbarat teşkilatının da Amri'nin bir saldırı planladığına ilişkin bilgiyi Alman makamlarıyla paylaştığı yönünde yeni bulgular bulunuyor.

BERLİN'E YERLEŞMİŞ

Yeni ortaya çıkan belgeler Amri'nin istihbarat kurumlarından bir başka muhbirle birlikte en az bir kez Berlin'e gittiğini, ardından Berlin'e yerleştiğini, hakkındaki davanın ise Kuzey Ren Vesfalya Emniyeti'nden Berlin'e devredildiğini ortaya koyuyor.

SALDIRIDAN ÖNCE 'KAYBETMİŞLER'

Berlin'deki güvenlik güçleri Amri'yi önce aylarca takibe alırken, sonra Berlin'deki Noel pazarı saldırısına kadar izini kaybetmiş. Alman medyasında 'tehlikeli ve terör eylemi yapabilecek' olarak tanımlanan birinin sınırdışı edilmemesi, tam tersine istihbaratla bağlantısının bulunması tepkili yorumlara yol açtı.

MERKEL GÖÇMENLERE BASKI İÇİN KULLANDI

Noel pazarı saldırısı sonrasında Almanya'da tüm partilerin gündemlerinin ilk sırasında 'sığınmacılar ve iç güvenlik' konuları var. 'Olası saldırganların sınır dışı edilmeleri', 'gözaltı sürelerinin uzatılması', 'aşırı İslamcı dernek ve cemiyetlerle camilerin daha sıkı kontrol edilmesi, gerekirse kapatılması' ve 'tehlikeli olarak sınıflandırılanların ayaklarına elektronik kelepçe' takılması gibi bir dizi öneriler gündeme geliyor.