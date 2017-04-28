12. İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu Pazar günü (30 Nisan) Tarihi Yarımada'da koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle "Altın Kategori"de koşulacak olan Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda binlerce sporcu İstanbul'un en güzel noktalarından birinde kendi tarihini yazacak. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda 32 elit atlet de dünya rekoru için mücadele edecek.

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na kayıt yaptıramayanlar, 28-29 Nisan tarihlerinde Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek.

Kronometre sistemi Türkiye'de ilk olacak

Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkânı sunacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.

Vodafone'dan dijital maraton deneyimi

Vodafone'un maratonlar için geliştirdiği ve bugüne kadar yaklaşık 13 bin kez indirilen özel koşu, bağış ve bilgilendirme platformu VMaraton, bu yıl da koşucuların hayatını kolaylaştıracak. VMaraton, kayıt yaptıranlarla ilgili istatistiki bilgilerden etkinlik ve parkur alanı haritalarına, maraton günü yapılacak özel etkinliklerle ilgili bilgilerden yarı maraton kapsamında tüm şehirde yapılacak marka işbirliklerine kadar her konuda anında bilgi sağlayacak. Bunun yanında, çipli koşucuların çip verileriyle entegre olarak kullanıcılara koşu sırasında destekledikleri koşucuları takip etme imkânı sunacak.

Vodafone özel indirim ve fırsatlarla yarı maraton coşkusunu artıracak

Vodafone, Pazar günü koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na özel olarak çeşitli markalarda indirim ve fırsatlar da sunuyor. Buna göre, 30 Nisan'a kadar Pinkberry'den frozen yoğurt alan tüm Vodafone'lulara küçük boy yoğurt hediye edilirken, Shake Shack'te herhangi bir burger alana ücretsiz Custard Dondurma fırsatı sunulacak. Vodafone'lular aynı tarihlerde tchibo.com.tr'de ek olarak %10 indirim ve ücretsiz kargo fırsatından yararlanabilecek. Diğer yandan, tüm Juico ürünleri 30 Nisan'a kadar Vodafone'lular için %25 indirimli olacak. Vodafone'un yarı maratona özel sunduğu marka indirim ve fırsatlarından yararlanmak isteyen Vodafone'luların AVANTAJ yazıp 6666'ya göndererek Avantaj Cepte uygulamasını indirmeleri yeterli olacak.

Yollar trafiğe kapanacak

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da İstanbullulara Tarihi Yarımada'da bölgenin güzelliklerini yeniden keşfetme imkânı sunacak. Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp Eyüp Feshane'den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik yarış parkuru 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanacak. Saat 08.45'te başlayacak yarı maratonda tüm katılımcılar için zaman sınırı 3 saat olacak.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.yarimaraton.istanbul adresi ziyaret edilebiliyor.