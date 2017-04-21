12. İstanbul Yarı Maratonu'na Doğru

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl 32 elit atletin katılacağı açıklandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından, Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenen yarı maraton 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.



Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, yarı maraton, yerli ve yabancı yaklaşık 7 bin sporseverin katılımıyla tarihi yarımadada koşulacak. 22 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 32 elit atletin katılacağı organizasyonda bu yıl da hedef hem erkekler hem de kadınlarda yeni dünya rekorunun kırılması olacak.



Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl ilk kez "altın kategori"de koşulacak Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı da sunacak. Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Bu sayede, mobil tavşan atlet uygulaması hayata geçirilecek. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.



Organizasyon bu yıl, yarı maraton, çeyrek maraton ve business maraton kategorilerinde düzenlenecek.



Erkeklerde, ocak ayında Dubai Maratonu'nda 2.04.11'lik derecesiyle dikkati çeken Etiyopyalı atlet Tamirat Tola, rekora en yakın isim olarak gösteriliyor. Geçen yılın şampiyonu ve dünya sıralamasında ilk 15'te yer alan Kenya asıllı Türk atlet Ali Kaya ve dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Kağan Kigen de rekor için koşacak.



Kadınlarda ise rekora en yakın aday, olimpiyat maraton kategorisinde gümüş madalya sahibi Eunice Jepkirui Kirwa. Bahreynli sporcu, şubat ayında Marugame Yarı Maratonu'nu 1.08.07 ile kendi en iyi derecesinin bir saniye altında tamamladı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya, 2015 Pekin IAAF Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan 32 yaşındaki atlet, martta Nagoya Maratonu'nda da 2.21.17'lik derece elde etti.



Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl Yenikapı miting alanından başlayıp, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koşulacak.