Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'nda elit atletler kategorisinde erkeklerde Tanzanyalı İsmail Juma, kadınlarda ise Kenyalı Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinciliği elde etti.



Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp istikametinden dönüşle yine başladığı yerde sona eren 21 kilometrelik yarı maratonda bu yıl parkur rekoru kırıldı. İsmail Juma, yarı maratonu 1 saat 9 saniyelik, Ruth Chepngetich ise 1 saat 6 dakika 19 saniyelik dereceyle tamamladı.



Juma, 2015 yılında 1.00.13'lük zamanla Kenyalı Evans Kiplagat'a ait olan, Chepngetich ise yine 2015'te 1.06.37'lik zamanla Kenyalı Gladys Cherono'ya ait olan parkur rekorlarının yeni sahipleri oldu.





Beş bini aşkın sporcunun katıldığı yarı maratonda, erkeklerde Etiyopyalı atlet Terefa Debela 1.00.22'lik derecesiyle ikinci, Kenyalı Edwin Kipsang Rotich 1.00.37'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise



Bahreynli Eunice Kirwa 1.06.46'lık derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Worknesh Degefa da 1.08.55'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.





Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Müdürü Ayhan Kep ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.



Yarı maratonda 22'si erkek toplam 32 elit atlet mücadele ederken, etkinlik kapsamında ayrıca, 10 kilometre ve "Business Maraton" koşuları da gerçekleştirildi. Elit atletlerin yarış startı, diğer sporculardan 15 dakika önce verildi.





Maratona katılan sporculara toplam 245 bin 500 dolar ödül dağıtıldı.



"Vizyonumuz İstanbul'u spor konusunda marka haline getirmek"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, spor alanında yaptıkları yatırımların Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline duydukları inanç ve güvenin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, tüm spor dallarına önem vermekle beraber maraton gibi geniş kitlesel katılımlı ve global nitelikli spor etkinliklerine ağırlık verdiklerini dile getirdi.



Maratonların İstanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka değerine katkıda bulunan çok özel etkinlikler olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:



"Vizyonumuz İstanbul'u spor konusunda marka haline getirmektir. Bu maratonlara yalnızca adımızı vermekle yetinmiyor, bir o kadar da iletişim yatırımı yaparak ülke ve dünya çapında bilinirliğini ve erişimini 360 derece desteklemeye çalışıyoruz. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl dördüncü kez sponsor olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yarı maratonun kalite standartlarını her yıl yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği kriterlerini yerine getiren yarı maratonumuz, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri seçildi ve bu yıl ilk kez Altın Kategori'de koşularak bize büyük bir gurur yaşattı. Binlerce sporcumuz, İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Tarihi Yarımada'da kendi tarihlerini yazmak için koşarken, yarı maratonun uluslararası tanınırlığına da pozitif katkıda bulundu. Vodafone olarak, spora bakışımızı mükemmel yansıttığı ve Vodafone değerleriyle örtüştüğü için Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nu desteklemeyi sürdüreceğiz."