12 İlçenin Tamamında Toplantı Yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen muhtarlarla koordinasyon toplantıları tamamlandı. Yapılan toplantılar sayesinde 12 ilçede bulunan muhtarların tamamıyla istişareler gerçekleştirildi. Toplantılara Daire Başkanı Lütfi Efil, ilgili şube müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantılar her gün farklı bir ilçede yapılacak şekilde organize edildi. 3 hafta süren toplantıların sonuncusu Körfez ilçesinde bulunan muhtarların katılımıyla gerçekleştirildi.

MUHTARLIK DANIŞMAN SİSTEMİ TANITILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete konulan muhtarlık bilgi sistemi hakkında detaylı bilgilerin verildiği toplantılarda muhtarların direkt ulaşabilecekleri ve işlerin daha hızlı yürümesini sağlayacak muhtar irtibat sorumluları tanıtıldı. Sistem sayesinde muhtarlar ilgili kişiyi arayarak işlerin daha hızlı ve pratik olarak yürümesini sağlayacak.

BİZ SİZLERİN ELÇİLERİYİZ

Yapılan toplantılarda değerlendirmelerde bulunan Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanı Lütfi Efil, ''Bizler burada sizlerin elçisi olarak görev yapıyoruz. Sizlerin taleplerini ilgili yerlere iletmek veya elimizden geliyorsa istekleri yerinize getirmek için buradayız. Sizler de artık başvurularınızı arkadaşımız sayesinde daha hızlı bir şekilde takip edebilecekseniz. Saat kaç olursa olsun telefonlarımız sizlere her zaman açık'' diye konuştu.

