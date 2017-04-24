12. Döşemealtı Yağlı Güreşleri

Antalya'nın 2017 yılı yağlı güreş sezonu, Döşemealtı İlçesi'nden start aldı. Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Döşemealtı Güreşleri'ne 56'sı Başpehlivan, 800'ün üzerinde pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen sezonun ilk güreş organizasyonunu başpehlivan Orhan Okulu kazandı.



Antalya'yı etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sonrasında oluşan soğuk havaya rağmen Döşemealtı Güreşleri nefes kesti. Sabah 10.00'da başlayan müsabakalar akşam 20.30'a kadar devam etti. Finalde İsmail Balaban'ı eleyen Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Orhan Okulu, Döşemealtı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. İkinciliği İsmail Balaban, üçüncülüğü ise, Hamza Köseoğlu ile Serhat Gökmen paylaştı. Başpehlivan Orhan Okulu'nun altın kemerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya taktı.



Döşemealtı Güreşleri'nin Ağalık yarışını 307 bin lira ile son 2 yılın Güreş Ağası Osman Ali Avcı elde ederek ebedi ağalık unvanı kazanmış oldu.



Türkiye'nin dört bir yanından Döşemealtı'na geldiler



Bu yıl 12.'si gerçekleştirilen Geleneksel Döşemealtı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 56'sı Başpehlivan yaklaşık 800 pehlivan katıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in ev sahipliğinde Yeniköy Stadı'nda düzenlenen müsabakalara, Antalya'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından 7 binin üzerinde güreşsever geldi.



Ata sporumuza sahip çıkıyoruz



Döşemealtı Güreşleri'nin her yıl daha büyük ilgi gördüğünü belirten Güreş Komitesi Başkanı ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Ata sporumuzu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve güreşseverlere er meydanı heyecanını yaşatmak üzere bu yıl 12.'sini düzenlediğimiz Döşemealtı Güreşleri, zor hava şartlarına rağmen, sporcu, seyirci ve protokol katılımı bakımından son derece başarılı oldu. Başpehlivanlığı, kulübümüz sporcusu Orhan Okulu'nun alması, ayrıca alt boylardaki güreşçilerimizin gelecek vaat eden performansları göğsümüzü kabarttı. Bu güzel organizasyonu hazırlayan tüm mesai arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA