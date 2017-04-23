12. Döşemealtı Yağlı Güreşleri

Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Döşemealtı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.



Yeniköy Stadı'nda yapılan güreşlere 54'ü başpehlivan yaklaşık 800 güreşçi katıldı. Kispetlerini giydikten sonra paçalarını bağlayan, sonrasında yağlanan pehlivanlar, davul zurna eşliğinde sahaya çıktı.



Finalde, İsmail Balaban ile karşılaşan Orhan Okulu, rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.



Birincilik kürsüsüne çıkan Okulu'ya altın kemerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya taktı.



Güreşler sonunda üçüncülüğü Hamza Köseoğlu ile Serhat Gökmen paylaştı.