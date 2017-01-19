12 Dev Adam'ın Yeni Koçu Ufuk Sarıca

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörlük görevine Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca'nın getirildiği açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da katıldığı imza töreninde konuşan Ufuk Sarıca, Beşiktaş'ı da çalıştırmaya devam edeceğini söyledi.

"YARDIMCI HOCALARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Sahada sürekli kazanmayı hedefleyen bir takım yaratacağını ifade eden Ufuk Sarıca, "Bu göreve getirildiğim için gurur duyuyorum. Türk bir antrenör olarak gelebileceğim en üst düzeydeyim. Sahada en iyi basketbolu oynayacak takımı yaratmak istiyoruz. Mücadeleyi bırakmayan bir takım hazırlayacağıma söz veriyorum. Yardımcı hocalarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen günlerde gerekli açıklamayı yaparız." ifadelerini kullandı.

"UFUK HOCAMIZ İKİ TAKIMI DA ÇALIŞTIRACAK"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu gelen bir soru üzerine, Aziz Yıldırım'ın "Hem Milli Takım hem de kulüp takımı çalıştırılmaz" sözlerine de yanıt verdi. Hidayet Türkoğlu, "Hem kulüp hem de Milli Takımı çalıştırma konusuna biz karşı çıkmadık. Öyle bir düşüncemiz de yoktu. Ufuk hocamız her iki takımı da çalıştıracak" dedi.