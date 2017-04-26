12 Bin 100' Liralık Cezaya Tepki
Okmeydanı'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesine, olaydan sonra kansere yakalanan Kurt'un anne ve babası tepki gösterdi.
Okmeydanı'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesine, olaydan sonra kansere yakalanan Kurt'un anne ve babası tepki gösterdi.