12 Bin 100' Liralık Cezaya Tepki

Okmeydanı'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesine, olaydan sonra kansere yakalanan Kurt'un anne ve babası tepki gösterdi.

12 Bin 100' Liralık Cezaya Tepki

Okmeydanı'nda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin davada, sanık polis S. K.'ya 12 bin 100 liralık adli para cezası verilmesine, olaydan sonra kansere yakalanan Kurt'un anne ve babası tepki gösterdi.

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