12 Ay Yağlı Güreş İçin İlk Adım

Balıkesir'de düzenlenen "Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreş Kurultayı ve Kırkpınar Başpehlivanları Balıkesir Karşılaşması" programı başladı. AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, dünyada ilk kez salonda yağlı pehlivanlar için er meydanı kurulduğunu belirtirken, "Bu sporu tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ve Karesi Belediyesi organizasyonunda düzenlenen 'Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreş Kurultayı ve Kırkpınar Başpehlivanları Balıkesir Karşılaşması" basın toplantısıyla tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, toplantıdaki konuşmasına terör saldırılarında şehit olanları anarak başlayıp, bazı güçlerin Türkiye'yi bölüp parçalamak istediklerini söyledi. Uğur, "Fakat gördüğünüz gibi hayat devam ediyor. Hayatı durdurmak istiyorlar ama biz bir taraftan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Sosyal hayatımız devam ediyor. Yağlı güreş ile ilgili çalıştay ve müsabakalarımız devam ediyor. Bu terör Türkiye'yi daha çok bir ve beraber hale getiriyor, daha çok birbirimize kenetleniyoruz. Yatırımlarımızı, faaliyetlerimizi arttırıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 'Yağlı Güreş Yapan Kentler Birliği'nin kuruluşu için hazırlıklarının sürdüğünü belirten Başkan Uğur, "Kuracağımız birlikle, yağlı güreş düzenleyen belediyeleri tek çatı altında toplamayı, güreşte kaliteyi ve seyir zevkini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu birlikle birlikte geleneksel yağlı pehlivan güreşlerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.



YAĞLI GÜREŞE SUMO ÖRNEĞİ



Yağlı Güreş Yapan Kentler Birliği'nin Bakanlar Kurulu'nun onayına sunulduğunu belirten Başkan Uğur, "İstiyoruz ki yağlı güreşlerimizi dünyanın birçok ülkesinde tanıtalım. Koca Yusuf, bundan 100 yıl önce Amerika'da güreş tutmuş. Japonlar Sumo güreşini tüm dünyaya tanıtıyor. Hiçbir estetiği olmayan, insanlara zevk vermiyor ama Türkiye'de bile gelip gösteri yapıyorlar. Neden bizim yağlı güreşlerimizi dünya tanımasın. Ama tanıtacağız. ve bu güreşlerin merkezi de Balıkesir olacak. Güreş federasyonumuz bu çalıştayları Balıkesir'de başlatıyor" diye konuştu.



KIRKPINAR BAŞPEHLİVANLARI SALONDA GÜREŞECEK



Kurtdereli Spor Salonu'nda kurulan er meydanında Türkiye'nin başpehlivanlarının karşılaşacağını belirten Başkan Uğur, "Kırkpınar Başpehlivanları Balıkesir karşılaşması, Türkiye ve dünyada bir ilk olacak, pehlivanlar ilk kez kapalı bir salonda kapışacak. Yine ilk kez kış aylarında bu defa şehitler için kol bağlayacak. Türkiye'nin başpehlivanlarından Recep Kara, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Salih Erinç, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Serhat Balcı'nın katılacağı karşılaşmalardan önce ayrıca Minik 1, Minik 2 ve Teşvik boylarında güreşler yapılacak" dedi.



7 MİLYON LİRALIK KAPALI ER MEYDANI YAPILACAK



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de 12 ay yağlı güreş yapılması için 7 milyon TL'ye kapalı er meydanı yaptıracağını da açıklayan Uğur, yerin ve projenin hazır olduğunu bildirdi.



Uğur, "4 bin 122 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan er meydanının tribünleri 1606 kişi kapasiteli, yaklaşık maliyeti ise 7 milyon TL olacak. Bu er meydanının zemini de çayır olacak. Yapılacak olan er meydanı ile yeni neslin güreşe olan ilgisinin arttırılması, Koca Yusuf, Adalı Halil, Sabri Acar ve Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi Türkiye ve dünyaya mal olmuş güreşçilerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Ata sporumuzu, gelenek ve göreneğimizi yaşatmak istiyoruz."



Başkan Uğur açıklamalarının ardından AK Partili Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Güreş Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Ayhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürvekili Halil İbrahim Koyuncu ile Kurtdereli Spor Salonu'nda hazırlanan er meydanında incelemelerde bulundu.



Güreşler yarın başlayacak ve 8 Ocak'ta sona erecek. - Balıkesir