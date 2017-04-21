12. Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Allgaeu-Orient Doğu ve Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne 11 ülkeden 400 sporcunun katılacağı bildirildi.



Dostluk ve Barış Rallisi'nin sembolik açılış töreni, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde yapıldı. Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Türk takımına ait araca büyükelçilik logosu yapıştırarak kısa bir tur attı.



Aydın, yaptığı açıklamada, rallinin büyük bir bölümü Türkiye'de olmak üzere toplam 3,5 hafta süreceğini belirterek, "Bu ralliyi düzenleyen Türk ve Alman dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerinin organizasyon boyunca güvenli ve huzurlu yarışmalarını diliyoruz. İnşallah, güzel anılarla tekrar Almanya'ya dönmeleri temenni ediyoruz." dedi.





Türkiye ve Almanya arasındaki dostluk ilişkilerinin çok eskiye dayandığını anlatan Büyükelçi Aydın, "Önümüzdeki dönemde de bu dostluğun devam edeceği konusunda en ufak kuşkumuz yok." ifadesini kullandı.





Ralliye destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Aydın, "Gelecek yıl, sadece araba değil, motosiklet rallilerinin de ortak bir şekilde ülkemizde düzenlenmesi konusunda proje geliştirilirse, ona da destek vermeye hazır olduğumuzu söyledik." şeklinde konuştu.





Ralli organizasyonunun ikinci başkanlığını yürüten Nadir Serin de, rallinin AB Bakanlığı ve Berlin Büyükelçiliğinin desteğiyle organize edildiğini belirterek, bu yıl yarışların 11 ülkeden 200 araç ve 400 sporcunun katılımıyla 7 Mayıs'ta Almanya'nın Oberstaufen kasabasında başlayacağını ifade etti.



Organizasyonun turizm sezonu başlamadan önce Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacağını dile getiren Serin, ralli güzergahlarının sadece turistlerin yoğun olarak gittiği İstanbul, Antalya ve Bodrum'dan değil, birçok kentten geçeceğini, böylece bu şehirlerin ekonomisine katkıda bulunulacağını kaydetti. Nadir Serin, rallinin yaklaşık 3'te 2'lik bölümünün Türkiye'de gerçekleşeceğini aktardı.



Ralli parkuruna ilişkin bilgi de veren ikinci başkan Serin, organizasyonun Almanya, Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye, İsrail ve Filistin'den geçerek, Ürdün'de son bulacağını bildirdi.





Serin, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül'ün başkanlığındaki Türk takımında 8 aracın yer alacağını kaydetti.



Bu sene, geçen yıllardan farklı olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile iş birliği içinde olduklarına da işaret eden Serin, TFF'nin kendilerini Riva'daki tesislerinde misafir edeceğini belirtti.



10 Mayıs'ta Türkiye'de olmayı planladıklarını dile getiren Serin, 11 Mayıs'ta Riva tesislerinde ralli karmasıyla, Türk Milli Takım karması arasında "Futbol kardeşliktir" sloganıyla bir müsabakasının yapılacağını da sözlerine ekledi.