116 Yaşında Sandık Başına Gitti

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 116 yaşındaki Ayşe Uskar, oğlu ve geliniyle birlikte sandık başına gitti.



Atatürk Mahallesi'nde oturan 9 çocuk, 46 torun sahibi Ayşe Uskar, oğlu Mustafa ve gelini Hatice ile birlikte aynı mahallede bulunan Atatürk İlkokulu'na geldi. Oğlu ve gelinin kolunda kullanacağı 1012 nolu sandığa gelen Uskar, görevlilerin yönlendirmesiyle kabine girdi ve tercihini yaptı.



116 yaşında olmasına rağmen sandığa geldiğini anlatan Ayşe Uskar, bugüne kadar tüm seçim ve referandum larda vatandaşlık görevinin gereğini yerine getirdiğini ifade etti.



- Gaziantep