116 Yaşında Olduğu İçin Maaşını Alamayan Kadın Kartına Kavuştu

Meksika'da "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle banka hesabı açmasına olanak tanınmayan 116 yaşındaki Maria Felix Nava'ya hesap açabilmesi için izin çıktıDaha önce sosyal güvenlik ödeneklerini alabilmek için bankaya yaptığı hesap açma başvurusu, "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle reddedilen Nava'nın.

116 Yaşında Olduğu İçin Maaşını Alamayan Kadın Kartına Kavuştu

Meksika'da "çok yaşlı" olduğu gerekçesiyle banka hesabı  açmasına olanak tanınmayan 116 yaşındaki Maria Felix Nava'ya hesap açabilmesi için izin çıktı

Daha önce sosyal güvenlik ödeneklerini  alabilmek için bankaya yaptığı hesap açma başvurusu, "çok yaşlı" olduğu  gerekçesiyle reddedilen Nava'nın bu talebi gerçekleştirilecek.

Nava, yaptığı açıklamada, daha önce yaptığı başvuruda, "Hesap açmak  için yaşınızın en çok 110 olması gerekir" yanıtını aldığını belirterek, olayın  yerel basında yankı uyandırmasının ardından yetkililerin sosyal güvenlik  ödeneklerinin çekle verilmesi için harekete geçtiğini söyledi.

Banka yetkilileri de Nava'ya en kısa sürede bir hesap açılacağını ve  kendisine bir banka kartı verileceğini açıkladı.

Jalisco eyaleti Kalkınma Bakanı Miguel Castro Reynoso, üç ay boyunca  ödeneklerini alamayan Nava'yı ziyaret ederek kendisinden özür diledi.

Kaynak: Ontrava.com

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