115 İşçiye "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" Davası

İŞ bırakan ve fabrikada çalışan işçileri de zorlayarak üretimi durdurmaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edilen 115 işçi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.



DİSK GENEL SEKRETERİ ÇERKEZOĞLU'NDAN DESTEK



Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine başlanan ve sanık sayısının çokluğu nedeniyle 4 gün sürecek davanın ilk duruşması öncesi adliyede basın açıklaması yapıldı.



Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak için toplanan DİSK Cam Keramik İş Sendikası'na bağlı çalışanlar "Örgütlenme hakkımız yargılanamaz" yazılı pankart açarak "Baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde sloganlar attı. Basın açıklamasına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu da destek verdi.



"DAVANIN BİTİRİLMESİNİ, BERAAT ETMELERİNİ TALEP EDİYORUZ"



Basın açıklamasında konuşan Çerkezoğlu, "İşçi arkadaşlarımızın haklı mücadelesinin sonuna kadar yanındayız. Örgütlenme hakkımız, sendika hakkımız, emeğin hakları yargılanamaz diyoruz. Açılması bile akla mantığa aykırı olan bu davanın daha ilk duruşmasından derhal bitirilmesi ve tüm arkadaşlarımızın beraat etmesini talep ediyoruz" dedi. Basın açıklamasının okunmasının ardından grup duruşmaya katılmak üzere adliyeye giriş yaptı.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, müşteki Mehmet Gönenç'in ifadesine yer verildi. Göneç'in ifadesinde, 11 Haziran 2015 günü çalışanlarından Erdinç Alacan'ın kalıphaneye inerek kalıphane şefi İmdat Cankurt'a işçileri DİSK'e bağlı sendikaya üye olmaları konusunda yönlendirmesini istediğini söylediği anlatıldı. Alacan'ın işten çıkarıldığına dair önceden hazırlanmış mizansen yaygara kopardığını belirten şirket Yönetim Kurulu Başkanı Göneç'in ifadesinde, olayların bu şekilde başladığını kaydettiği belirtildi. Olay günü 70-80 işçinin iş bırakarak bahçeye çıktığı, içeride çalışan işçileri de zorlayarak üretimi durdurmaya yönelik girişimlerde bulunduklarını beyan ettiği belirtilen Göneç'in işçilerden şikayetçi olduğu kaydedildi.



TOPLAMDA 345 YIL HAPİS İSTEMİ



Olaya ilişkin düzenlenen bilirkişi raporunda, eylemci işçilerin fabrika nizamiyesinde giriş-çıkış yapan araçların girişini engelledikleri, iş başvurusu yapmaya gelen kişilerin etrafını sararak engelledikleri anlatılan iddianamede, şüphelilerin eylemleriyle iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri belirtildi. 115 işçi hakkında "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.



- İstanbul