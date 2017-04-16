114'lük Ayşe nine sedyeyle oy kullandı

Hayatı boyunca çok sayıda hükümet, darbe ve muhtıra gören 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, sandık başına sedyeyle gitti



MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, anayasa değişikliği halk oylamasında sedye ile gittiği sandık başında oyunu kullandı.

Türkiye'nin en yaşlı seçmenlerinden biri olan ve hayatı boyunca çok sayıda hükümet değişimi, darbe, ve muhtıra gören 114 yaşındaki Ayşe Karabüber, yakınlarının yardımıyla sandık başına gitti. Evde Bakım Hizmetleri Ambulansı ile oy kullanacağı Turgutlu Namık Kemal İlkokuluna getirilen asırlık çınar Ayşe nine, sedye ile oy kullanacağı 1302 nolu sandığın olduğu sınıfa çıkarıldı. Yakınlarının yardımıyla sandığa giden Ayşe Karabüber, yaşlılığı sebebiyle imza yerine parmak bastı. Güçlükle oyunu kullanan Ayşe Karabüber, oy kullanma işleminin ardından Evde Bakım Hizmetleri Ambulansı ile tekrar evine bırakıldı.