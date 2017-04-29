112'yi Arayıp 'Vuruldum' Dedi, 8 Saat Sonra Ölü Bulundu

UŞAK'ta, 112'yi arayıp, av tüfeğiyle vurulduğunu belirterek yardım isteyen 36 yaşındaki Osman Yılancı, uzun uğraşlar sonucu 8 saat sonra patika yoldan ulaşılan arazide kan kaybından ölmüş halde bulundu. Cinayeti kimin işlediğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, dün gece, merkeze bağlı Kayaağıl Köyü termal tesisleri civarında meydana geldi. 112'yi arayan, özel güvenlik görevlisi, evli ve 1 çocuk babası Osman Yılancı, tüfekle vurulduğunu, ayaklarından yaralı olduğunu belirterek, yardım istedi. 112 ekibine bulunduğu bölgenin neresi olduğu konusunda net bilgi veremeyen Yılancı'nın yaptığı tariften, Kayaağıl Köyü yakınlarında olduğu tespit edildi. 112, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bölgede arama çalışması yaptı. 6 saat süren aramada, Osman Yılancı'ya ulaşılamayınca, Yılancı'nın cep telefonundan gelen sinyallerin koordinatları belirlendi. Bölgede tekrar arama çalışma başlatan jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile birlikte Kayaağıl Köyü sınırları içindeki patika yolda Osman Yılancı'nın cesedine ulaştı. Yardım istemesinden 8 saat sonra ulaşılan Yılancı'nın av tüfeği ile bacağından ve karın bölgesinden vurulduğu, aşırı kan kaybından öldüğü belirlendi. Yılancı'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Uşak