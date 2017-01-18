112'ye Gelen Çağrıların Yüzde 90'ı Asılsız

Ordu'da 2016 yılında 112 Acil Servis ekiplerine 593 bin 322 çağrı yapılırken bu çağrıların 538 bin 192'si asılsız çıktı.



Ordu 112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Adnan Sert, 2016 yılında komuta kontrol merkezine gelen çağrılar hakkında bilgi verdi. Günlük ortalama alınan çağrı ve asılsız ihbarlara değinen Başhekim Sert, "Komuta kontrol merkezi olarak günlük ortalama bin 625 çağrı alıyoruz. Bu çağrıların yüzde 90'ını asılsız çağrılar oluşturuyor. Bu kapsamda 2016 yılında toplam 593 bin 322 çağrı aldık. Alınan bu çağrıların 538 bin 192'sini asılsız çağrılar oluşturdu" dedi.



"'Yaşama Yol Ver' çağrısına uyalım"



112'ye yapılan asılsız çağrıların gerçek hastaları zor durumda bıraktığını bu konuda vatandaşların duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizen Sert, "Günlük alınan çağrılardan yüzde 90'ı aşkını asılsız çağrı oluyor. Bu durum asıl ihtiyacı olan vatandaşların mağdur olmasına yol açabiliyor. Vatandaşların bu durum karşısında duyarlı olması gerekiyor. Ayrıca hastanın nakli esnasında trafikte de büyük zaman kayıpları yaşanabiliyor. Bu kapsamda başlattığımız 'Yaşama Yol Ver' çağrısına tüm sürücülerin uymasını istiyoruz" diye konuştu. - ORDU