112'ye Gelen Asılsız Ihbarlar

Muş 112 Acil Komuta Merkezine 2016 yılında gelen bir milyon çağrıdan sadece 100 bininin gerçek vaka olduğu, merkeze 900 bin asılsız çağrı geldiği bildirildi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Akbulut, yaptığı açıklamada, 15 istasyonda 140 personel ve 42 ambulansla hizmet verdiklerini söyledi.



Akbulut, "2016'da 25 bin 662 hastamızın sıkıntısını çözdük. Kentteki geçen kış 605 hastamızı da Sağlık Bakanlığımızın gönderdiği 15 özel donanımlı 4x4 ambulans ve snowtrak ile taşımışız." dedi.



112 Acil çağrı sistemine günde ortalama 3 bin çağrı geldiğini belirten Akbulut, bir yılda bir milyon çağrı aldıklarını ve bu çağrılardan sadece yüzde 10'unun gerçek vaka olduğunu söyledi.



112 Acil çalışanlarının vakalarda tehditle karşılaştığını anlatan Akbulut, vatandaşlardan sağlık personellerine karşı duyarlı davranmalarını istedi.



Akbulut, "Personellerimiz terör olaylarına bile vatandaşın ihtiyacını, sıkıntısını çözmek için tereddütsüz gidiyor. Ancak bu hizmetlerimizde bazen personellerimiz tehdit ediliyor. Gereksiz aramalarla meşgul edildiği gibi. Personelimizin hayati tehlikeye sokacak davranışlardan halkımızın uzak durmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Amaçlarının vatandaşa hizmet olduğunu kaydeden Akbulut, vatandaşların da bu hizmete destek olması gerektiğini dile getirdi.



112 Acil çağrı merkezini arayıp pizza isteyenlerin bile olduğunu belirten Muş 112 Acil Komuta Merkezi Başhekimi Dr. Tuğçe Güven, hakaret ve tehdit edenlerin de olduğunu söyledi.



Güven, "Ne yazık ki hakaret ve tehdit edenler de oluyor. Arayıp pizza ve ya taksi isteyenler olabiliyor. 'Şafak 112' diye arayan askerler olabiliyor. Bunlar hizmetimizi etkin şekilde vermememize ne yazık ki engel oluyorlar. Vatandaşlardan ricamız burayı gereksiz yere meşgul etmemeleri." ifadelerini kullandı.