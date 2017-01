112 Personellerinden Kan Bağış

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Manisa İl Başkanlığı üyeleri, kan bağışında bulundu.



Şehzadeler ilçesi Dilaver Vardarder Kan Alma Birimi'nde buluşan dernek üyeleri, kan bağışında bulundu.



Kan bağış kampanyası hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Alime Kocabey, derneğin Manisa İl Başkanlığı olarak 24 Kasım 2016'da kurulduğunu hatırlatarak, yaklaşık 100 üyesinin bulunan derneğin ilk etkinliğinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yer alan kan bağış kampanyası olduğunu kaydetti.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının arttırılmasına yönelik çağrıya destek vermek amacıyla kan bağış kampanyasına katıldıklarını kaydeden Kocabey, "Türkiye genelinde soğuk havanın etkili olması nedeniyle, trafik ve ulaşımın aksaması buna bağlı kan bağışının da azalmasıyla kan stokları neredeyse alarm seviyesine inmiştir. Son dönemlerde yaşanan güncel olaylar, hastanelerden sürekli kan talebi yapılması, menfur terör olayları, cinayet, trafik kazaları, ameliyatlar, kan bekleyen hastalar nedeniyle kan ihtiyacı oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır." dedi.



Ülkede her yüz kişiden 3 kişinin düzenli olarak kan bağışında bulunduğu bilgisini veren Kocabey, "Sizleri de insanı ve toplumsal sorumluluğun bir parçası olan kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutmayan her bağışlanan kan üç can demektir. Biz de AAT-Der olarak 'Hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere' sloganıyla her zaman, üyelerimiz ve bizimle gönül bağı olan tüm destekçilerimizle Kızılay'a destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Kan bağış kampanyasına vatandaşların da destek verildiği görüldü.



Kampanyaya Manisa 112 Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği Başkanı Alime Kocabey, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Tülin Akar, Manisa 112 Ambulans Servisi Başhekimi Özlem Ergül, Başhekim Yardımcısı Erkan Kara, Manisa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Ali Özer, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Süha Kenan Arserim ve dernek üyeleri katıldı.