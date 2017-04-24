112 Personeline Mesai Arkadaşlarından Son Görev

Samsun'un Bafra ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 112 çalışanı Rıza Duvan(46) için İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Bafra 1. ve 2. Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda tören düzenlendi.



Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 112 Acil personeli Rıza Duvan'ın cenazesi Çilhane Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kızılırmak Mahallesi'nde bulunan Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Mesai arkadaşı Mustafa Türe yaptığı konuşmada, "Yaşamla ölüm arasında çok şeyine şahit olduk. Çoğuna da elimizden geldiği kadarıyla müdahale ettik. Ama dün itibarıyla en büyük vakalardan birini onunla birlikte geçirdik. Birlikte çalıştığımız süre içerisinde ondan çok şeyler öğrendik. Bize çok şeyler kazandırdı, onu örnek aldık. Yeni gelen arkadaşlara hep onu örnek gösterdik. Bize katkıları çok oldu. Allah kendisinden razı olsun, mekanı cennet olsun" dedi.



İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın ise, "Çok sevdiğimiz Rıza ağabeyimizi kaybettik. Kendisini hiç bir zaman böyle görmeyi düşünmemiştik. Geçen sene bilindiği üzere kalp rahatsızlığı sonucu anjiyo bay bay-bas yapılmıştı. Evinde vefat etti. Ekip gerekli müdahaleyi yaptı, kendisi 'ben rahatım' deyince ayrıldılar. Daha sonra ekip tekrar gitmek zorunda kaldı. Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi, mekanı cennet olsun. Biz kendisini seviyoruz, haklarımızı helal ediyoruz. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.



Konuşmalarından ardından Rıza Duvan'ın cenazesi ikindi namazında defnedilmek üzere mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracına koyularak Türbe Mahallesine götürüldü.



Düzenlenen törene ayrıca Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Zihni Şahin, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. - SAMSUN