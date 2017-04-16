112 Ekipleri Hastaları Sandık Başına Götürdü

KAYSERİ'de, 112 ekipleri evlerinde hasta olarak yatanları referandum da oy kullanmaları için sandığa götürdü.



Ekipler, ihbar üzerine kayıtları alınan hasta seçmenleri evlerinden ambulanslarla oy kullanacakları okullara götürdü. Bu kişileri sandık başına kadar götüren sağlık ekipleri, oy kullanımının ardından hastalarını tekrar evlerine taşıdı.







- Kayseri