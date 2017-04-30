112'den Yardım Isteyen Kişinin Cesedinin Bulunması - Uşak

Uşak'ta bir kişinin, 112 Acil Servis'i arayıp vurulduğunu söyledikten 9 saat sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerini arayıp vurulduğunu söyledikten 9 saat sonra yol kenarında ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Osman Yılancı'nın (36) cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



Şüphelinin R.Ö. (42) olduğunu ve Kurtuluş Mahallesi'nde N.N'ye ait bir depoda saklandığını belirleyen ekipler harekete geçti. Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Depoda yapılan aramada zanlının olayda kullanıldığı iddia edilen pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.



Sorgulanmak üzere emniyete teslim edilen zanlının ilk ifadesinde, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.



Zanlının, Yılancı'yı tarihi eser alış verişinde anlaşamadıkları için 7 el ateş edip kaçtığı ileri sürüldü.



Uşak'ta, 29 Nisan'da 112 Acil Servis'i arayıp "Ayağımdan vuruldum, çok kan kaybediyorum, beni kurtarın." diyerek yardım çağrısı yapan evli ve bir çocuk babası özel güvenlik görevlisi Osman Yılancı (36), 9 saat sonra Değirmendere yolu üzerindeki Uşak Belediyesine ait Kayağıl Termal Tesisleri yakınlarında ölü bulunmuştu.