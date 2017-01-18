110 Bin Kişi Kapasiteli Dünyanın En Büyük Stadı Hindistan'da Yapılacak

Hindistan'da dünyanın en büyük kriket stadyumunun inşasına başlandı. Ahmedabad şehrinde yapımına başlanan stadyumun 110 bin kapasiteli olacağı duyuruldu.

100 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Hindistan'da büyük popülerliğe sahip olan kriket için yöneticiler yatırımdan sakınmıyor. Bu büyük stat için 100 milyon Dolar harcanacağı ifade ediliyor.

Hindistan'daki en büyük stadyum Kolkata'daki Eden Gardens. Bu stadın 100 bin kapasitesi bulunuyor. Gujarat Kriket Federasyonu Başkan Yardımcısı Parimal Nathwani stat özellikleri hakkında bilgi vererek bu büyük yapının 7 milyar Hint rupisine mal olacağını açıkladı.