110 Bin Dolarlık Elması Çalan Çinli Kadına 3 Yıl Hapis

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen mücevher sergisinde, 110 bin dolar değerinde elmas çalan Çinli Liu Limei isimli kadın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen mücevher sergisinde, 110 bin dolar değerinde, elmas çalan Çinli kadın hakkında hakim kararını verdi. Liu Limei isimli Çinli kadın 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



St. Petersburg'ta 17 Şubat tarihinde mücevher sergisi düzenlenmişti. Yetkililer, sergiden 110 bin dolar değerinde bir elmasın çalındığını açıklamıştı. Olayın incelenmesi üzerine, Liu Limei isimli Çin kökenli kadının elması çaldığı, yerine ise değersiz zirkon taşını bıraktığı anlaşılmıştı. - MOSKOVA