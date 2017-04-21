11 Yaşındaki Öğrenciden Yenilenebilir Enerji ile Çalışan Gemi

Konya'da özel bir ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Doğan, yenilenebilir enerji kaynakları ile çalışan gemi tasarladı.



Konya'da Özel Gençlik Ortaokulunda eğitim gören 11 yaşındaki Ömer Faruk Doğan, TÜBİTAK tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında fizik branşında "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Çalışan Gemi" projesi ile birinci seçildi. Tasarlanan gemi, fosil yakıtların yerine, enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından kendi üreterek, alternatif enerji kaynaklarına sahip bir araç olarak tasarlandı. Tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ve bitkisel yağların yanması sonucu elde edilen ısı enerjisi ile gemi çalışıyor.



Geminin çalışma prensibinden bahseden Ömer Faruk Doğan, "Gemide iki tane borumuz var, borulara su koyuyoruz. Atık yağ fitlerimiz var, atık yağ fitlerimize, atık yağ koyuyoruz. Atık yağı yakıyoruz, boruyu ısıtıyoruz, boru da içindeki suyu da ısıtarak buhar haline getiriyor. Buhar da arkadaki sulara da basınç uygulayarak çıkıyor ve gemi yürümeye başlıyor. Onu hızlandırmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisini koymak istedik. Güneş ışınları, güneş paneline çarpıyor. Güneş paneli içerisindeki elektronları kırıyor, elektronlar elektrik yüklü olduğu için artıya gidiyor. Artıya gittiği zaman elektrik üretiyor. Elektrik de kablolar sayesinde motora gidiyor. Motordaki pervane de dönerek gemi hızlanıyor" dedi.



"Projenin amacı atık yağlardan elde edilen ısı enerjisiyle gemi çalıştırmak"



Projenin amacını dile getiren Ömer Faruk Doğan, "Lamba güneş panelini elektrik üretiyor, elektrik de motora gidiyor. Lamba güneş görevi görüyor. Projenin amacı atık yağlardan elde edilen ısı enerjisiyle gemi çalıştırmak ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ve rüzgar enerjisini kullanmak. Ayrıca hem oyuncağım oldu küçük olduğu için hem de köylerde elektrik kullanımı arttırmak için köylerdeki göllerde gidip gelmede hem elektrik üretiliyor hem de elektrik üretim o elektriği köylerde kullanılabiliyor. TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldum, mutluyum. Çok sevdiğim anneme, babama, öğretmenlerime, jüriye bana emek veren okuluma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KONYA