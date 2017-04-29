11 Yaşındaki Meryem'den Cumhurbaşkanına mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Doğubeyazıt'a davet etti



AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Meryem Salman,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı.

Uluyol mahallesinde yaşayan Jale ve Fesih çiftinin tek çocuğu olan 11 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Meryem Salman,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak 15 Temmuz darbe girişiminden dolayı duyduğu üzüntüyü ve duygularını paylaştı.Kurtuluş Ortaokulunda okuyan Meryem,Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta şunları yazdı,"Sayın 12. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan nasılsınız? İnşallah iyisinizdir.Aileniz ve çocuklarınız da iyidirler.İnşallah öncelikle milletçe geçirdiğimiz zor günlerden sonra bugünlere şükrederek tekrar tekrar geçmiş olsun hepimize.Ben Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Kurtuluş orta okulu 5/B sınıfı öğrencisiyim.15 Temmuz darbe girişimini bir daha yaşamamayı ve bu topraklarda bir daha anaların ağlamamasını yüce Allah'tan diliyorum.Minik ellerim ve yüreğimle saygı ve hürmetle selamlıyorum.Sizi de en kısa zamanda doğunun incisi Doğubayazıt'a bekliyoruz tabi okulumuza da…Hoşçakalın."

Cumhurbaşkanı'na mektup yazan minik Meryem konuyla ilgili İHA'ya konuştu. İleride çocuk doktoru olmak istediğini belirten Salman,"Darbe girişiminden dolayı olan üzüntülerimi ve korkularımı anlatmak için o mektubu gönderdim.O gece çok korktum darbe girişimine inanmak istemedim.Ben darbenin ne olduğunu bilmiyordum babam bana anlatınca daha da çok korktum ve olmasın diye dua ettim.Darbe girişimi sonlandıktan sonra sayın Cumhurbaşkanımıza bu mektubu yollamak istedim.Mektubumun cevabını sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyorum ve kendisini Doğubayazıt'a davet ediyorum. Ben ileri de çocuk doktoru olup insanları iyileştirmek ve yararlı bir birey olmak istiyorum." dedi.

(Bİ-AT)