11 Yaşındaki Dünyanın En Genç Orkestra Şefi Matthew Smith

Birleşik Krallık'ta İngiltere ülkesinin Doğu Midlands bölgesinde bulunan bir kent yerleşkesi olan Nottingham'da geçtiğimiz günlerde bir ilk yaşandı. 11 yaşındaki Matthew Smith, Nottingham'daki Kraliyet Konser Salonu'nda 75 kişilik Nottingham Orkestrasını yöneterek dünyanın en genç orkestra şefi olmayı başardı.



Küçük yaşına rağmen müzik alanında oldukça önemli yerlere geleceğini belli eden 11 yaşındaki Matthew Smith, sahnede durduğu 9 dakika boyunca oldukça profesyonel tavırlar sergilemeyi başararak, alanında bir ilk olmayı başardı.







Müzik hayatına 4 yıl önce başlayan Matthew Smith, küçük yaşına rağmen 5 farklı enstrümanı çalabilmek gibi birçok farklı yeteneğe sahip. 9 dakikalık eseri yönetirken hiç zorlanmayan küçük şef, performansı sayesinde oldukça beğeni toplamayı ve gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.



Nottingham'daki Kraliyet Konser Salonu'nda 75 kişilik Nottingham Orkestrası ile birlikte sergilediği performansın ardından, bu eşsiz deneyimle alakalı açıklamalarda bulunan Matthew Smith şu ifadeleri kullandı:









Başta çok heyecanlanmıştım ama sonra insan alışıyor. Önemli olan ritmi hiç kaybetmemek

