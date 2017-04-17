11 Yaşındaki Çocuk Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde elini kıyma makinesine kaptıran 11 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tavukçu dükkanında, teyzesine yardım eden dördüncü sınıf öğrencisi Ç.G.'nin eli kıyma makinesine sıkıştı.



İhbar sonrası olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kıyma makinesini yerinden sökerek yaralı Ç.G. ile birlikte müdahalede bulunmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastane ortamında yapılan müdahale sonucunda Ç.G.'nin eli sıkıştığı kıyma makinesinden kurtarıldı.



Parmaklarında kırık ve ezik olduğu belirtilen Ç.G.'nin tedavisine başlanıldı. - MERSİN