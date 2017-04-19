11.uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017
CYF Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 ATO Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
CYF Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 ATO Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğal Taş, Arıtma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, İzolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj, Kapı Pencere, Havuz, Şömine, Güneş Enerjisi, Aydınlatma, Zemin Kaplama şeklindedir.
Düzenleyici: CYF Fuarcılık A.Ş.
Konusu: 11. Ankara İnşaat Malzemeleri, Yapı Yenileme Fuarı
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : ATO Kongre ve Sergi Sarayı
Mekan Adresi : No: 1/A, 2180 Cadde, Söğütözü Mahallesi
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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