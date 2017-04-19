CYF Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 ATO Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğal Taş, Arıtma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, İzolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj, Kapı Pencere, Havuz, Şömine, Güneş Enerjisi, Aydınlatma, Zemin Kaplama şeklindedir.



Düzenleyici: CYF Fuarcılık A.Ş.



Konusu: 11. Ankara İnşaat Malzemeleri, Yapı Yenileme Fuarı



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : ATO Kongre ve Sergi Sarayı



Mekan Adresi : No: 1/A, 2180 Cadde, Söğütözü Mahallesi



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır