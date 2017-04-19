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11.uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017
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11.uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017

CYF Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 ATO Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

11.uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017

CYF Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017 ATO Kongre ve Sergi Sarayı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Doğal Taş, Arıtma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, İzolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj, Kapı Pencere, Havuz, Şömine, Güneş Enerjisi, Aydınlatma, Zemin Kaplama şeklindedir.

Düzenleyici: CYF Fuarcılık A.Ş.

Konusu: 11. Ankara İnşaat Malzemeleri, Yapı Yenileme Fuarı

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : ATO Kongre ve Sergi Sarayı

Mekan Adresi : No: 1/A, 2180 Cadde, Söğütözü Mahallesi

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 11.Uluslararası Yapıdecoor Ankara 2017

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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