11. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali
11. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenecek.
11. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Konser Salonu'nda düzenlenecek.
CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Nisan Cuma akşamı düzenlenecek festival, Türkiye ve yurt dışından vurmalı çalgılar topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecek.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek festivale, ülke çapından ilkokul, ortaokul ve liselerden seçilen öğrenciler katılacak.
Festival kapsamında, öğrenci toplulukları 19-22 Nisan tarihlerinde CSO vurmalı çalgılar sanatçısı Dinçer Özer önderliğinde eğitim alacak ve konser verecek.
Ayrıca Almanya, Meksika, Burkina Faso ve Fransa'dan sanatçılar da festivale katılacak. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'nun da renk katacağı festivalde, koroya Dinçer Özer yönetiminde, Soner Özer, Hakan Yağuş, Can Kıyıcı ve Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri vurmalı çalgılarla eşlik edecek.
Festival biletlerine CSO gişesinden, Dost Music Center'dan ve "www.biletinial.com"dan ulaşılabilecek.