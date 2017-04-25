11. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

Kongre Başkanlarından



Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD)' işbirliği, Türk Standartları Enstitüsü, TÜRKAK ve sektörde bulunan ilgili pek çok dernek ve kuruluşun desteği ile düzenlenecek olan XI. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresi' ne bildiri özeti ve poster sunumlarınız için davetlisiniz. Kongre 26-29 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşecek, birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu 2006 yılından beri hasta güvenliği ve sağlıkta kalite ve akreditasyonun tartışılması için sektörde yer alan tüm paydaşlara bir tartışma platformu oluşturmaktır.



Günümüzde sağlık bakım endüstrisi stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkinsizlikleri giderme gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Sağlık sistemi binlerce faaliyetlerden oluşan süreçlerin sistemidir ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında da bir şeyler kolaylıkla yanlış gidebilir. Özellikle bu yeniden yapılanma bu riskin oluşması için bir zemin hazırlamaktadır. Hatalar kaçınılmazdır fakat önlenebilir. Aslında yaşamımızın hemen her aşamasında risk(ler) ile iç içeyiz. Sabah yataktan kalktığımızdan itibaren risk ile karşı karşıya kalıyoruz. Risk, belirli bir zaman aralığında, hedeflenen bir sonuca ulaşamama, kayba ya da zarara uğrama olasılığıdır.



Riskleri azalmak için şeffaflığı bir yönetim anlayışı olarak benimsemek fayda sağlar. Risk yönetimi hizmetlerin düşünce aşamasından başlayarak yararlanıcıya sunulabilmesine kadar tüm aşamaları kapsayan hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir.



Bu nedenle XI. Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği kongresinin ana teması "Hasta ve çalışan Güvenliği, Klinik Hizmetlerde Risk Yönetimi ve Güvenli Raporlama Sistemleri" olacaktır.



Ülkemizden ve dünyadan birçok uzmanın katılacağı XI. Uluslar arası Katılımlı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi sağlık profesyonellerine konu ile ilgili gündemi takip etmek açısından yıllardır bir fırsat yaratmaktadır. Kongre süresince gerçekleştirilecek sunum, çalıştay, sözlü ve poster bildirileri sayesinde katılımcılar, kullanıcı, hizmet sunucu ve hizmetleri finanse eden organizasyonların işbirliği ile sağlanan sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırıcı yaklaşımları ve geleneksel yaklaşımların dışına çıkan yeni sistem ve fikirleri tanıma olanağı bulmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde kalite kongresi, ""Hasta ve çalışan Güvenliği, Klinik Hizmetlerde Risk Yönetimi ve Güvenli Raporlama Sistemleri" " temasıyla







Hekimler, hemşireler ve diğer tüm sağlık profesyonellerini,





Kalite koordinatörlerini, kalite temsilcilerini, hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili komitelerde yer alan tüm sağlık çalışanlarını





Sağlık kuruluşları yöneticilerini, araştırmacıları





Yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan kuruluş temsilcilerini,





SGK çalışanlarını





Sağlık politikası belirleyen tüm diğer ilgilileri ve





Hastaları kapsamaktadır.



Kongre sağlık hizmetlerinde kaliteyi iyileştirici ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre boyunca sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.



Kongre başkanları olarak, eski dünyayı kapsayan 3 kıtanın birleşim noktası olan Türkiye'de Türkiye'nin incisi, Türk Rivierası olarak adlandırılan Antalya da gerçekleşecek kongremizde bize katılacağınızı umuyoruz.



Saygılarımızla



Kongre Başkanı







Profesör Dr. Seval Akgün Başkent Üniversitesi Hastaneleri,



Kalite Sorumlusu



Kongre Adı11. ULUSLARARASI SAĞLIKTA KALİTE, AKREDİTASYON VE HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ



Ana Tema



"Hasta ve çalışan Güvenliği, Klinik Hizmetlerde Risk Yönetimi ve Güvenli Raporlama Sistemleri"



Yeri



Papillon Ayscha Resort Hotels. Belek, Antalya- TÜRKİYE



Tarih26-29 Nisan 2017



Kongre Başkanı



Prof. Dr. Seval AKGÜN ( Başkan )



Prof. Dr. Yannis Skalkidis ( Eş Başkan )



Düzenleyen Kuruluş : SAD – Sağlık Akademisyenleri Derneği, TÜRKIYE



Kongre SekreteriMüzeyyen BAYDOĞRUL / muzeyyen@dunyacongress.com



0507.291 59 49Web Adreswww.qps-antalya.com



Düzenleme Kurulu



Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE,



MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL/ AVUSTURYA



Uzm. Ali ARSLANOĞLU, TÜRKIYE



Dr. Fatih ORHAN, TÜRKIYE



Kongre Dili



Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.



Önemli Tarihler:



Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi : 01 NİSAN 2017



Bildiri Kabul İlanı : 10 NİSAN 2017



Kongre Tam Program İlanı : 15 NİSAN 2017



Kongre Kayıt Son Tarih : 26 NİSAN 2017



Bildiriler:



Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.



Kabul edilen bildiriler kongrede dağıtılacak olan kongre özet kitabında yayınlanacaktır.



Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.



Kayıt ve Danışma :



Kayıt ve danışma masaları Otel Kongre Merkezi'nde 26 Nisan 2017 günü 08: 00 'de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.



Davet Mektubu, İzinler:



Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.



Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.



Kongre Kayıt:



Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.



Kayıt kongre öncesinde www.qps-antalya.com online, kayit@dunyacongress.com email adresine,



0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.







Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Serik



Mekan : Papillon Ayscha Resort Hotels.



Mekan Adresi : İleribaş Mevkii. Belek -Serik /ANTALYA



Başlangıç Saati : 26.04.2017 08: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Kategori : 11. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi



Tür : Kongre



Ücretlimi? : Hayır