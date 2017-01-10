11. Uluslararası Floransa Bienali'ne 2 Türk Davet Edildi

Bu yıl 6-15 Ekim tarihleri arasında 11'incisi düzenlenecek Uluslararası Floransa Bienali'ne Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlilerinden Semra Sonya Doğan Ak ve Büşra Kuruçay katılacak.



ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektörlük Senato Toplantı Salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden iki kişinin Floransa'da, iki yılda bir düzenlenen sanat etkinliğinden davet aldıklarını söyledi.



Türkiye'den bienale sadece akademisyenleri Semra Sonya Doğan Ak ve Büşra Kuruçay'ın davet edildiğini aktaran Gönüllü, "Bu etkinliğe dünyanın her yerinden sanatseverler, sanat takipçileri, sanatın önde gelenleri iştirak edecekler. 400 civarında seçilmiş kişinin eserleri orada sergilenecek. Bu etkinlik içerisinde bulunmak bile ayrıcalık. Türkiye'de sadece üniversitemizden iki akademisyenin tercih edilmiş olması bizim için ayrı bir mutluluk." diye konuştu.



Kuruçay ise 11'incisi düzenlenecek Floransa Bienali'ne başvuru yaptıklarını söyledi.



Bienale dünya çapında sanatçıların katıldığına işaret eden Kuruçay, "Eserlerimizi mail yoluyla gönderdik, başvurumuzu yaptık. Komite tarafından değerlendirilerek katılımımız üzerine davet gönderildi. 6-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bienalde biz de orada bir stantta eserlerimizi sergileyeceğiz. Ben 6'dan fazla eser gönderdim. Bunlardan ikisini seçip orada sanatseverlerle buluşturacağız." dedi.



Resimlerinde genelde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya ait figürlerin bulunduğunu aktaran Kuruçay, figüratif çalışan bir ressam olduğunu kaydetti.



Semra Sonya Doğan Ak da resimlerinde genelde göç ve dünya konularını işlediğini söyledi. Bu konular üzerine yaptığı çalışmalarla Floransa Bienali'ne başvurduğunu belirten Ak, "Bienale 2 resimle katıldım. Ben Bulgaristan göçmeni olduğum için göç konusunu resimlerimde işlemek istedim. Bütün dünya tamamıyla, hepimiz göçebeyiz. Fuar 6-15 Ekim 2017'de olacak. Yani 9 günlük bir süreç var. Bir de yarışma var orada. Eğer yarışmayı kazanırsak büyük bir ödül var." ifadelerini kullandı.