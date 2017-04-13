11. Tarım Fuarı'nda En Güzel Buzağılar Seçildi

Malatya'da 11. Tarım Fuarı kapsamında yapılan yarışmada en güzel buzağılar seçildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından gerçekleştirilen 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Fuarın 2. gününde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Kültür A.Ş tarafından "En Güzel Buzağı Yarışması" organize edildi.



Mişmiş Park Fuar Alanında yapılan ve en güzel buzağıların seçildiği yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıkarken, yarışmayı Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, üretici ve yetiştirici birlik başkanları ve çok sayıda vatandaş izledi.



Yarışma öncesi bir konuşma yapan Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Tarım Fuarının önemine dikkat çekerek, "Fuardaki temel amacımız, tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak ve ekonomik canlılık sağlamaktır. Bunun yanında düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle de fuara başka bir boyut kazandırmış oluyoruz. Ben fuara destekleri olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit ise farkındalık oluşturması adına 'En güzel buzağı' yarışmasının güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, "Bu tür yarışmaların üreticilerimize yeni ufuklar açacağı ve özellikle hayvancılığın bir sevgi olduğunu göstermesi açısından devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. İzleyenlerin büyük keyif aldığı yarışma sonucunda Ali Kaya isimli vatandaşın buzağısı en güzel buzağı seçilirken, Hüseyin Alagöz isimli vatandaşın buzağısı en güzel 2., Hüseyin Kartal isimli vatandaşın buzağısı da en güzel 3. buzağı seçildi. Yarışmada, 1. olan yarışmacıya tam, 2. olan yarışmacıya yarım, 3. olan yarışmacıya da çeyrek altın hediye edildi.



Fuar dolu dolu geçiyor



Öte yandan, Malatya tarımı için büyük önem arz eden fuar ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Fuara Adıyaman, Muş, Van, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Kahramanmaraş illerinden katılan üreticiler de ürünleri inceledi.



Rizeli öğrenciler fuarda horon tepti



11. Tarım Fuarı etkinlikleri kapsamında Malatya'ya gelen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de tarım fuarını ziyaret etti. Fuar hakkında bilgi alan öğrenciler horon teperek doyasıya eğlendiler. Renkli görüntülerin yaşandığı fuarda her bölgenin farklı ürünleri de stantlarda satışa sunuldu. - MALATYA