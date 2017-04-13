11. Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

11. 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı', Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin de katıldığı törenle kapılarını açtı.



30 ilden yaklaşık 150 firmanın katıldığı fuarda İzmit pişmaniyesinden son model traktörlere kadar gıda, tarım ve teknoloji ile alakalı birçok ürün ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 'Fuarlar Şehri Malatya' sloganıyla yola çıkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen fuarın açılışına Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra, Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin Ekonomi Müsteşarları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, tarım ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"HEP ÇİFTÇİNİN VE ÜRETENİN YANINDA OLDUK"



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tarımın Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu kaydederek, AK Parti iktidarları olarak tarım alanında büyük yatırımlar yaptıklarını aktardı. Tüfenkci, "Biz de hükumet olarak tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tarıma her türlü desteği vermekten çekinmiyoruz. Biz bir yandan sanayileşmeye çalışırken bir yandan da son teknolojilerle tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Özellikle iktidara geldikten sonra hep çiftçinin ve üretenin yanında olduk. Çiftçimizin daha çok kazanması adına tedbirler aldık teşvikler verdik. Tarımla ilgili yaptığımız önemli çalışmalardan bir tanesi de Ürün İhtisas Borsasına yönelik alt yapıyı oluşturmak oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız özellikle sağlıklı ürünler yetiştirilme noktasındaki çalışmaları ve havza bazlı destekleriyle çiftçimize destek olurken, biz de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak çiftçimizin ürünlerinin ticarileşmesi, para etmesi ve yeni piyasalar oluşturması noktasında canla başla çalışıyoruz. İşte lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve Ürün İhtisas Borsasının kurulması da bu anlayışın ürünüdür. Ürün İhtisas Borsası ile çiftçilerimize yeni bir piyasa kazandırmış olacağız. Bunun yanında biz özellikle IPARD kapsamında da çok ciddi destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Malatya'da da bu destekler devam ediyor. Geçen yıl Malatya'ya verdiğimiz destek 33 milyondu şimdi 50 milyonluk bir proje desteği kazandıracağız" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesilirken protokol üyeleri daha sonra fuarı gezerek ürünleri inceledi.



Malatya tarımının gelişmesi adına büyük önem taşıyan fuar 16 Nisan tarihine kadar her gün saat 10.00'dan 19.00'a kadar ziyaretçilere açık olacak ve fuar boyunca buzağı yarışması, en iyi bal yarışması ve en güzel kuzu yarışması düzenlenecek.



(Barış Türel / İHA)