11. Özel Sporcular Atletizm Yarışmaları Başlıyor

Bu yıl rekor sayıda öğrenci katılımıyla 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışlarda, özel sporcuların hayata katılarak sosyalleşmeleri ve spor sevgisi kazanması amaçlanıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, "Üsküdar Belediyesi olarak, her yıl düzenlediğimiz Özel Sporcular Atletizm Yarışması bu yıl 3-4 Mayıs'ta düzenleyeceğiz. Bu etkinlik bir yarışmadan çok daha büyük, manevi bir anlam taşıyor. Özel sporcularımızın sosyal anlamda hayata entegre olması için bu yıl 11.'sini düzenleyeceğimiz yarışma bizi her yıl gururlandırıyor. Bugün de bu güzel etkinlik kapsamında Özel Sporcular Atletizm Yarışmasına katılan 2000 öğrencinin malzemelerini dağıttık." dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından 11 yıldır düzenlenen "Özel Sporcular Atletizm Yarışması" bu yıl 11. kez düzenleniyor. Özel çocukların hayattan kopmaması ve entegre olması amacıyla her yıl Üsküdar Belediyesi'nin İl Milli eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen etkinliğin malzeme dağıtımları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve okul müdürlerinin katılımıyla 25 Nisan Salı günü Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 3-4 Mayıs tarihlerinde başlayacak 11. Özel Sporcular Atletizm Yarışması Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampusu Yerleşkesi'nde yapılacak. 11 yıldan bu yana her geçen yıl sporcu sayısını katlayarak yoğun bir ilgiyle karşılaşılan yarışlarda bu yıl 2000 öğrenci ile rekor bir katılım sayısına ulaşılıyor. Türkiye genelinde 17 ilimize ek olarak KKTC'den de özel sporcuların katılacağı yarışlarda zihinsel, otistik, işitme, görme, bedensel engelli ve down sendromlu çocuklar 50, 100, 200 metre kategorilerinde ve 4x100 metre kategorisinde bayrak yarışı için yarışacak.