11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi Açıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi(NEÜ) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde 11. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisinin açılışı gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını yapan Konya Bölge Genel Koordinatörü NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, yarışmanın bilimsel bir şölen olduğunu söyledi. Yarışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Erişmiş, "Türkiye çapında yaklaşık olarak 11 bin öğrencinin 8 bin proje ile başvurduğu, Konya bölgesi özelinde ise 500'ün üstünde başvurunun alındığı bilimsel şölenden bahsediyoruz. Bu projelerin, 4 ayrı alanda ön değerlendirmesi gerçekleştirildikten sonra 50'si sergimize davet edilmiştir. Bu 50 projeden bazıları Eskişehir'de final yarışmasına katılacaktır" dedi.



Yarışmada herkesin kazandığını belirten Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, "Özellikle Türkiye kazanıyor. Çünkü genç bilim insanları, daha küçük yaşta bilimsel çalışmanın nasıl olduğunu eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde öğrenme fırsatı buluyor. Bu çalışmalar sayesinde kendi potansiyellerini keşfediyorlar. Umuyorum ki bu ve benzeri çalışmalar sayesinde genç, pırıl pırıl bilim insanları maddi, manevi, karakter ve bilimsel olarak kendilerini çok güzel şekilde geliştirecek ve hayalleri olan, çalışkan, üretken, etkili ve erdemli bilim insanları olarak ülkemize, coğrafyamıza ve insanlığa faydalı çalışmalarda bulunacaklardır" diye konuştu.



"Öğrencilerimiz yeni Türkiye vizyonuyla ülkemizi ileriye götürecek"



Çocukların ve gençlerin geçmiş yıllara göre daha üretken olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da, "Türkiye tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında bu millet her şeyi yapabilecek güçte. Ama birtakım vesayetler nedeniyle bunun önü çok fazla açılamamış. İnşallah öğrencilerimiz yeni Türkiye vizyonuyla ülkemizi kat kat daha ileriye götürecek, buna inanıyoruz. Allah, Türkiye'deki insanlara daha az akıl, Japonya'dakilere daha fazla akıl vermiyor. Sadece aklı ortaya çıkaran eğitim metotlarını kim iyi kullanıyorsa onlar daha üretken oluyorlar. Öğrencilerimize sunulmak istenen imkan bu. Hiç kimsenin bugüne kadar aklına gelmediği projelerle insanlığın yaşantısını kolaylaştıracak yeni buluşlara, yeni icatlara zemin hazırlamak da onlara düşüyor" şeklinde konuştu.



Bu coğrafyanın çok önemli insanlar yetiştirdiğini hatırlatan Gürsoy, "Bir kısmının patentini batılılar aldı ve tekrar bizlere sattı ama artık bütün bunlardan kurtulmak istiyoruz ve kendimize güveniyoruz. Neslimize de güveniyoruz, çocuklarımıza da güveniyoruz. Daha iyisini yapabileceklerine de yürekten inanıyoruz. 529 projenin hepsi de birbiriyle aynı derecede değerli. Çünkü hepsine çocuklarımız kafa yordular, öğretmenlerinin rehberliğinde çalıştılar, emek verdiler ve bir ürün ortaya koydular" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sergi alanına geçilerek projeler incelendi. Yarışmanın ödül töreni 20 Nisan'da gerçekleştirilecek. - KONYA