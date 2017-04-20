11 Öğrenci, Yemekten Zehirlendikleri Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

AKSARAY'da lisede okuyan ve bir lokantada tavuk döner yiyen 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Necmiye Yazıcı Kız Lisesi'nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle saatlerinde iddiaya göre bir lokantadan tavuk döner yedi. Yemekten sonra okullarına giden 11 öğrencide mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri başladı. Öğrenciler olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aksaray