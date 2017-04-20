11 Öğrenci, Yemekten Zehirlendikleri Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA)) AKSARAY'da lisede okuyan 11 öğrenci, lokantadan yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Olay, Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Necmiye Yazıcı Kız Lisesi'nde eğitim öğretim gören 11 öğrenci, öğle saatlerinde iddiaya göre bir lokantadan tavuk döner yedi. Yemekten sonra okullarına giden 11 öğrenci de mide bulantısı ve kusma gibi şikayetleri başladı. Öğrenciler olay yerine çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şammas Vehbi Ekecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi üzerinde durulan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.