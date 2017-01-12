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11 Ocak 2017 Haberleri

11 Ocak 2017 Haberleri

11 Ocak 2017 Manşet Haberleri.

11 Ocak 2017 Haberleri

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Kamu Personeli Seçme Sınavı, Amerika Birleşik Devletleri, Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet Ve Kalkınma Partisi, Kocaeli Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Gaziantep Valiliği
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