11 Nisan Salı Dha Spor Gündemi
GALATASARAY'A FLORYA'DA PROTESTOMedipol Başakşehir'e deplasmanda 4 - 0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, tribünlerde yönetim ve futbolcuları protesto etti.
GALATASARAY'A FLORYA'DA PROTESTO
Medipol Başakşehir'e deplasmanda 4 - 0 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, tribünlerde yönetim ve futbolcuları protesto etti. Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma sonrası da Sarı-kırmızılı takımlarını tesislerin girişinde protesto etti. Sarı-kırmızılı takım otobüsü tesislere geniş güvenlik önlemleri altında ve TOMA destekli girdi.
TUDOR ŞİMDİDEN TARTIŞILMAYA BAŞLANDI
Galatasaray Teknik Direktörünün her maça değişik kadro ile çıkması, Hırvat hocanın kredisini şimdiden düşürmeye başladı. Fenerbahçe maçında olası mağlubiyet, Tudor'la yolları sezon sonunda ayırabilir.
ADVOCAAT RÖNTGEN ÇEKTİ
Menacer Hasan Çetinkaya ve yardımcısı ile birlikte, Başakşehir-Galatasaray maçını izleyen Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası 23 Nisan'daki Galatasaray derbisi için ve kupa yarı finalinde karşılaşacağı Başakşehir hakkında gerekli notları tuttu.
FENERBAHÇE
Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürecek
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
21.45 Juventus-Barcelona
21.45 Borussia Dortmund-Monaco
LYON - BEŞİKTAŞ MÜCADELESİ "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ MAÇ" STATÜSÜNDE
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek finalinde oynanacak Lyon - Beşiktaş karşılaşması emniyet açısından "çok yüksek riskli maç" statüsüne alındı. Perşembe günü Fransa'da oynanacak maçı Fransız emniyeti, "çok yüksek riskli maç" olarak nitelendirdi.
HAKEM AÇIKLANIYOR
UEFA Hakem komitesi Lyon-Beşiktaş maçını yönetecek hakem ve triosunu bugün açıklayacak.
BEŞİKTAŞ DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş Divan Başkanlığı seçiminde adaylığını koyan Süleyman Seba döneminin yöneticisi Tevfik Yamantürk ekibi tanıttı. Yamantürk, "Beşiktaş bizim mukadderatıizdır. Ona hizmet edebilme imkanı fani ömrümüzün en büyük onurlarından biridir" dedi.
BEŞİKTAŞ
17.00 Lyon maçının hazırlıkları devam edecek.
ABD, MEKSİKA VE KANADA 2026 DÜNYA KUPASI'NA ADAY
ABD, Meksika ve Kanada, FIFA 2026 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için aday oldu.Üç ülkenin futbol federasyonu yetkilileri, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi. Yetkililer, ilk kez 2026'da uygulanacak 48 takımlı Dünya Kupası organizasyonuna ortak ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.FIFA başvuruyu kabul ederse ABD 60, Meksika ve Kanada ise onar maça evsahipliği yapacak.
BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ MERSİN'DE
14.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi ve il spor temsilciliğinin çalışmaları hakkında brifing alınacak ve spor paneli düzenlenecek (Büyükşehir Bld. Binası)