11 Nisan Kutlamaları Kurtuluş Programıyla Devam Etti

Urfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Programı gerçekleştirildi.



Kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan kutlamalarına Mehmet Akif İnan Salonunda düzenlediği Kurtuluş programıyla devam etti.



Burada konuşan Çiftçi, "Çocuklarımıza bu topraklar altında yatan kefensiz şehitlerin ne anlam ifade ettiğini çok iyi öğretmeliyiz. Nerden geliyoruz, nereye gidiyoruz? Kökümüzü iyi öğretmemiz lazım. Tarihimizi gençlerimize doğru bir şekilde öğretemezsek gelecekten de mahrum kalırız" dedi.



Şanlıurfa'nın tarihinde her zaman demokrasiden yana, baskılara karşı durduğunu anımsatan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise verdiği örneklerle Urfalıların kurtuluşunu anlattı.



Şanlıurfa'nın tarihini anlatan tarihçi araştırmacı yazar Mustafa Armağan kentin kurtuluş sürecini ve kurtuluşundan sonraki etkilerini katılımcılara anlattı. - ŞANLIURFA