11 Nisan 2017 Haberleri
11 Nisan 2017 Manşet Haberleri.
- Ceyda Düvenci'nin Çocukluk Fotoğrafını Görenler Gözlerine İnanamadı
- Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Barcelona'yı 3-0 Yendi
- ABD'de Askeri Mermi Fabrikasında Patlama!
- Diyarbakır'daki Patlamadan Bir Şehit Haber Daha Geldi
- Murat Ülker Referandum Kararını Açıkladı
- Senagalli Öğrenci'den Erdoğan'a: Korkmayın, Yolunuza Devam Edin, Arkanızdayız
- Bakanlık, Bodrum'daki Atletizm Skandalı İçin Soruşturma Başlattı
- Beyaz Saray: Suriye Konusunda Anlaşamazsak Rusya İzole Edilir
- El Bab'da EYP Patladı: Yaralanan 5 Suriyeli Türkiye'ye Getirildi
- Erdoğan'dan Gençlere Liderlik Tavsiyesi: Önce Dil Konusunu Çözün
- 5 Yaşındaki Çocuk, Oyun Parkına Giderken TIR'ın Altında Kalarak Can Verdi
- Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlamanın Ardından Görüntüler Ortaya Çıktı
- Çağla Şıkel'in Boynundaki Haç Şeklindeki Kolye Dikkat Çekti
- Erdoğan: 657 Sayılı Memur Kanununun Mutlaka Değişmesi Gerekir
- Menajeri, Dortmund Saldırısı Sonrası Emre Mor'un Durumuyla İlgili Açıklama Yaptı
- Monacolu Taraftarlar, Otobüsü Yakınlarında Patlama Olan Dortmund'a Destek Verdi
- Esra Erol İzdivaç Programında İkinci Nikahı Kıyıp, Zuhal Topal'a Yine Gol Attı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter Hesabından Yeni Bir 'Evet' Videosu Paylaştı
- Borussia Dortmund Oyuncusu Marc Bartra, Patlamada Yaralandı
- Yurt Dışında Kullanılan Oy Pusulaları ATO'daki Özel Güvenlikli Odaya Konuldu
- B.Dortmund-Monaco Maçı Dortmund Otobüsü Yakınlarındaki Patlama Nedeniyle Ertelendi
- Survivor Nagihan İmzayı Attı Oyuncu Oluyor!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yayın Geç Başlayınca Helallik İstedi
- Marmara Denizi'nde, İstanbul Açıklarında Deprem
- İstanbul'a İnen Uçakların Güzargahında Drone Uçurulduğu İhbarı Polisi Harekete Geçirdi
- Borussia Dortmund Takım Otobüsü Yakınlarında Patlama Oldu
- İran'dan ABD'ye Tehdit: Bir Daha Suriye'yi Vurursan Karşılık Veririz
- Cem Yılmaz ve Oğlu Kemal'in Senaryo Çalışması Yüzleri Güldürdü
- ABD: Kimyasal Saldırıyı Muhalifler Yapmadı, Rusya Suçu Başkalarına Atıyor
- Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Fil Severken Çekilen Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı
- ANAR da Son Referandum Anketini Açıkladı
- Kuzey Kore: En Ufak Saldırıda ABD'yi Nükleerle Vururuz
- Ukrayna Başbakanı: Türkiye'ye Uçuşları Azaltmayı Planlamıyoruz
- Yalçın Karadeniz, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı İçin Aday Oldu
- PKK'nın Karayoluna Tuzakladığı 300 Kilo Bomba Son Anda Fark Edildi
- Bodrum'da Atletizm Skandalı: Çıta Olarak Su Borusu, Minder Yerine Yaylı Yatak
- Oyuncu Yurdaer Okur'un Cezası Belli Oldu
- 60 Milyon Euro'ya Çin'e Transfer Olan Oscar, İki Penaltı Kaçırdı
- Eski G.Saraylı Hakan Ünsal: G.Saray'ın Gelecekteki Hocası Abdullah Avcı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Cevap: Kanıtlamazsa Müfteri İlan Ederiz
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