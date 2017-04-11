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11.malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı
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11.malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı

Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

11.malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı

Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Makineleri, Sulama Sistemleri, Hayvancılık, Tarımsal Ürün ve Gıdalar, Organik Tarım, Peyzaj ve Bahçe Bitkileri, Tarımsal Kredi ve Sigorta şeklindedir.

Düzenleyici: Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş.

Konusu: Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Ekipmanları

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Malatya

İlce : Merkez

Mekan : Mişmiş Park Fuar Alanı

Mekan Adresi : Elezığ yolu 6 km

Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Malatya Belediyesi, Organik Tarım, Sigorta, Malatya, Kredi