11.malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı
Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş. tarafından düzenlenen 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı Mişmiş Park Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım Makineleri, Sulama Sistemleri, Hayvancılık, Tarımsal Ürün ve Gıdalar, Organik Tarım, Peyzaj ve Bahçe Bitkileri, Tarımsal Kredi ve Sigorta şeklindedir.
Düzenleyici: Malatya Belediyesi Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat Etkinlik. Tic. A.Ş.
Konusu: Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Ekipmanları
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Malatya
İlce : Merkez
Mekan : Mişmiş Park Fuar Alanı
Mekan Adresi : Elezığ yolu 6 km
Başlangıç Saati : 12.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 11.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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