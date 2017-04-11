11. Malatya Tarım Fuarı Yarın Açılıyor

Malatya'da yapılacak olan 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor.



Mişmişpark fuar alanında kurulan fuar, saat 13: 007de düzenlenecek törenle kapılarını hizmete açıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen Tarım Fuarına bütün vatandaşları davet etti. Malatya'nın son yıllarda bir fuarlar şehri haline geldiğini belirten Başkan Çakır, vatandaşların bu fuarlara katılmasını ve teknolojik gelişmeler ile gerekse de fuarda sunulan hizmetlerden faydalanmalarının büyük önem taşıdığını söyledi.



Malatya'da 10'dan fazla fuar düzenlendiğini kaydeden Başkan Çakır, "Bölgesinin cazibe ve çekim merkezlerinden biri olan Malatyamızı aynı zamanda bir fuarlar şehri haline getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya sahip olduğu konumu, hayata geçirilen sosyal ve kültürel tesisleri, bu tesislerde düzenlenen yüzlerce etkinlik ve programlar ile bölgesinin kültür şehri olmakla birlikte, yıl içerisinde düzenlenen 10'dan fazla fuar ile de fuarlar şehri haline gelmiş bulunmaktadır. Belediyemiz iştiraklerinden biri olan Kültür A.Ş. tarafından organize edilen fuarlarımızın hemen hemen tamamı ulusal ölçekte olmakla birlikte, Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Kitap Fuarı ile Yapı ve Dekorasyon Fuarı ülkemiz sınırları dışına taşarak uluslararası ölçekte gerçekleştirilen fuar özelliğine sahip bulunmaktadırlar. Her geçen yıl hizmet kalitesini ve standardını artırarak gerçekleştirilen fuarlarımıza katılımcıların da aynı oranda ilgilerinin artması bizleri fevkalade mutlu etmektedir. Ben bu noktada, 12 Nisan Çarşamba günü saat 13: 00'da Mişmişpark Fuar Alanında açılışını yapacağımız 11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarına tüm hemşehrilerimizi bekliyorum. Fuarın şimdiden Malatyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Ücretsiz otobüs seferleri



Öte yandan Tarım Fuarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz otobüs seferleri de düzenlenecek. 12-16 Nisan tarihleri arasında Akçadağ'da saat 09: 20, Battalgazi'de 09: 00, Kale'de 08: 15, Yazıhan'da 08: 30, merkez eski Belediye Binası önünde de saat 09: 00-17: 00 saatleri arasında belediye otobüsleri vatandaşları ücretsiz olarak fuar alanına taşıyacak. - MALATYA