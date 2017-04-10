11 Mahalleyi Bağlayacak Yolda Temel Çalışması Başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Çobanlar Mahallesini 11 mahalleye bağlayan 33 kilometrelik yolda temel çalışmasına başladı. Muhtar Bahtiyar Tosun, yapılan çalışmalar için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Kırkağaç'ın Çobanlar Mahallesini 11 mahalleye bağlayan 33 kilometrelik yolda asfalt için birinci kat asfalt çalışması başlattı.



Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti aktaran Çobanlar Mahallesi Muhtarı Bahtiyar Tosun, "1986'da yolumuz açılmıştı. O zamandan şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamıştı. Ama şimdi Cengiz Başkanımızın sayesinde yolumuzda çalışmalar başlatıldı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA