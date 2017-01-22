11. Kumluca Deve Güreşleri Yapıldı

Akdeniz'in en büyük deve güreşi organizasyonu olan 11. Kumluca Deve Güreşleri, Karatepe Stadı'nda yapıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca Kaymakamlığı, Kumluca Belediyesi tarafından organize edilen etkinliğe, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir'den yaklaşık 100 deve getirildi.



Güreşlerin yapıldığı etkinlikte bazı develer rakiplerinden kaçtı, güreşen bazı develeri ise ayırmak ise kolay olmadı.



Festivalde Kaymakamlık kupası için Antalya'nın Kumluca ilçesinden "Gayraklı" ile Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Kanka" isimli develer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı kupası için Antalya'nın Demre ilçesinden "Burakhan" ile "Burakbey" isimli develer güreştirildi.



Kumluca Belediye Başkanlığı kupası için Kumluca ilçesinden "Hünkar Boncuk" ile "Özgurhan1" isimli develer, Milli Eğitim Müdürlüğü kupası için de Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Karazindan" ile İzmir Armutlu'dan "Efsane Yağız Efe" isimli develer karşı karşıya geldi.



Güreşlerin devam ettiği etkinlikte galip gelen develerin sahiplerine kupaları, akşam düzenlenecek törenle verilecek.