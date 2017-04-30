11. Kattan Düşen Liseli Hayatını Kaybetti

Samsun'da 11. kattan düştüğü ileri sürülen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi Toplu Konut Bulvarı'nda 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki M.U.Ç., 11. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan M.U.Ç., kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Gencin ölümü ailesini ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN