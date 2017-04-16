11'inci Cumhurbaşkanı Gül'ün Oy Kullandığı Sandıktan 'Evet' Çıktı

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı sandıkta seçmenlerin tercihi "evet" oldu.



Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül ile oy kullandığı Beykoz Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1129 numaralı sandıkta sayım tamamlandı. Sandıkta kayıtlı 415 seçmenin 365'i oy kullanırken, oyların 5'i geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 227'si "evet", 133'ü ise "hayır" lehine çıktı. - İSTANBUL